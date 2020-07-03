Тегеран, , 09:18 — REGNUM 2 июля министерство иностранных дел Ирана в своем твиттере по случаю 32-й годовщины преднамеренного сбития иранского пассажирского рейса заявил, что США уже давно совершают преступления против человечности в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министерство иностранных дел риторически спросило, что означают права человека в США, ответив на него: «Они означают беспрецедентное стремление убивать людей!» В заявлении также говорится: «Персидский залив долгое время был ареной преступлений Штатов против человечности».

Ссылаясь на то, что 32 года назад США намеренно сбили иранский самолет, в результате чего погибло 290 человек, в послании отмечается: «Соединенные Штаты до сих пор не извинились и не смутились совершением такого гнусного преступления».

Рейс 655 авиакомпании Iran Air в Дубай, выполнявшийся авиалайнером более 20 лет дважды в неделю, был сбит военно-морскими силами Соединенных Штатов над Персидским заливом вскоре после того, как он вылетел из Бандар-Аббаса.