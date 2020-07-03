Тегеран, , 09:25 — REGNUM 2 июля спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф заявил в телефонном разговоре с лидером Палестинского исламского джихада Зиядом Аль-нахалой, что сопротивление приведет к освобождению Иерусалима и всех оккупированных сионистским режимом Израиля палестинских территорий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Восхваляя сопротивление палестинского народа оккупации сионистским режимом, Калибаф отметил: «Если бы не сопротивление палестинцев, их ценные победы над сионистскими агрессорами не были бы достигнуты».

Калибаф подчеркнул необходимость продолжения сопротивления до освобождения Иерусалима и освобождения всех оккупированных палестинских территорий от израильской оккупации.

Со своей стороны, Зияд Аль-нахала поздравил Калибафа с избранием на пост спикера, сказав: «Исламская Республика Иран всегда была на переднем крае защиты прав палестинского народа».

«Сегодня палестинская нация рассматривает Исламскую Республику Иран как единственную страну в регионе и мире, которая действует силой против попыток сионистского режима Израиля дестабилизировать регион», — отметил Зияд Аль-нахала.