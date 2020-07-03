Тегеран, , 10:29 — REGNUM 2 июля спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф в послании председателю Палаты представителей Белоруссии Владимиру Андрейченко призвал к активизации связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Бакер Калибаф в своем послании белорусскому коллеге Владимиру Андрейченко поблагодарил его за поздравительное послание. Калибаф отметил, что Иран и Белоруссия поддерживают дружественные отношения, подчеркнув необходимость регулярного диалога между двумя парламентами.

Иранский спикер подчеркнул важность развития двусторонних отношений в различных областях и выразил надежду на расширение экономического сотрудничества по взаимным интересам. Он пожелал успехов белорусскому правительству и крепкого здоровья белорусскому народу.

9 июня 2020 года председатель Палаты представителей Белоруссии Владимир Андрейченко призвал активизировать взаимные отношения с Ираном в различных сферах.

Выразив поздравления в связи с назначением Мохаммеда Бакера Калибафа спикером иранского парламента, он отметил: «Я уверен, что ваша миссия на этом важном посту будет способствовать дальнейшему развитию эффективного диалога между законодательными органами обеих сторон».