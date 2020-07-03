Тегеран, , 09:36 — REGNUM 1 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что до тех пор, пока американские официальные лица говорят о военном варианте против иранского народа, Иран не жалеет усилий для укрепления своей оборонной инфраструктуры, полагаясь на внутреннюю мощь. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 июля.

Он сделал эти замечания в ответ на заявления специального представителя США по Ирану Брайана Хука и его поездку в региональные государства и угрозы в адрес Ирана. Мусави охарактеризовал высказывания Хука как «безосновательные и лишенные какой-либо ценности».

«Стремясь оправдать вопрос о продлении эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, Хук заявил о военном варианте против Ирана», — сказал Мусави, охарактеризовав его как изношенный вариант, который годами пылился на столе обманчивых президентов США.

«Реальной угрозой для региона является деструктивное и дестабилизирующее присутствие США, превращающее регион в военную базу и мешающее ему прогрессировать и развиваться из-за запугивания с целью легкой продажи продукции американской военной промышленности», — отметил он.