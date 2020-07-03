Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг 7 июля встретятся с представителями трёх неправительственных правозащитных организаций, которые инициировали бойкот рекламодателями социальной сети этой американской компании. Об этом 2 июля сообщает агентство Bloomberg.

По заявлению представителя Facebook, на которого ссылается агентство, для переговоров с Цукерберг и Сэндберг 7 июля в компанию прибудут Джонатан Гринблатт из Антидиффамационной лиги, Рашад Робинсон из НПО Color of Change и член руководства Национальной ассоциации за продвижение цветных Деррик Джонсон. Темы и вопросы предстоящих переговоров не раскрываются.

Напомним, в списке компаний, присоединившихся к бойкоту социальной сети Facebook, фигурирует несколько десятков компаний по всему миру, включая такие крупные, как Microsoft, Coca-Cola, Levi Strauss, Unilever, Verizon, Starbucks, Ben & Jerry's, Eddie Bauer и другие.

Потери главы корпорации Facebook Марка Цукерберга после приостановки рядом крупных компаний размещения рекламы в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, входящих в состав корпорации, уже превысили $7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, шведская государственная железнодорожная компания Statens Järnvägar и производитель напитков Oatly присоединились к тем компаниям, руководство которых намерено требовать, чтобы администрация социальной сети Facebook противодействовала «ненависти и расизму». Свое решение бойкотировать Facebook они выразили посредством отказа размещать рекламу своих брендов в социальной сети.

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