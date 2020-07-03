Каракас, , 01:39 — REGNUM Желание установить новые отношения между ЕС и Венесуэлой является причиной отказа от высылки из страны представителя Евросоюза заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе военной церемонии в Каракасе, 2 июля сообщается на странице главы государства в Twitter.

По его словам, данный шаг — это «самое умное и уместное решение».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня после ужесточения ЕС санкций в отношении Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от представителя Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педросы покинуть страну в течение 72 часов.

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