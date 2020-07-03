Киев, , 01:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен отстаивать независимость Национального банка страны вне зависимости от того, кто станет главой регулятора, сообщили 2 июля в пресс-службе офиса президента.

«Буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства», — сказал Зеленский.

Напомним, 1 июля глава Нацбанка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке, объяснив принятое решение «систематическим политическим давлением» на банк, и подал его президенту.

На следующий день Зеленский внёс в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка. В свою очередь, бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал не допустить увольнения Смолия.

В настоящее власти Украины продолжают консультации относительно кандидатуры на должность главы регулятора.

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