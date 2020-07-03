Москва, , 09:54 — REGNUM Российская IT-отрасль, вскормленная и взлелеянная правительством РФ, испытывает кадровый голод. Об этом говорят эксперты. Эту проблему пытается решить АНО «Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ, предлагая Министерству высшего образования и науки увеличить количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2021 году с 73 тысяч студентов до 80 тысяч.

Под IT-специальностями понимаются такие направления, как «математика и механика», «компьютерные и информационные науки», «информатика и вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», «информационная безопасность».

Министерство же, испытывая на себе бюджетное давление и рамки показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», внесло в предложение свои коррективы в соответствии со своими грядущими планами полностью поставить высшее образование на коммерческие рельсы: в эти 10% дополнительных мест оно предложило внести студентов, которые учатся на платной основе, так как оплачивают образование сами, с помощью родителей или будущего работодателя.

АНО «Цифровая экономика» раскритиковала включение платных мест в состав запрашиваемых дополнительных, ссылаясь на приказ Минэкономразвития, в котором указаны только бюджетные места.

Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, еще в 2018 году заострил внимание на проблеме подготовки IT-кадров. Тогда речь шла о несовершенстве профстандартов. Сегодня, в связи с лавинообразным развитием цифровизации, которая затрагивает множество смежных отраслей, ощущается острая нехватка IT-специалистов. Уровень подготовки существующих кадров также оставляет желать лучшего. Сегмент специалистов в области киберугроз остается далеко не закрытым дефицитными профессионалами.

Напомним, что в тот момент, как правительство начало составлять список отраслей, особенно нуждающихся в поддержке, о своих правах на эту поддержку заявила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Тогда, в конце марта 2020 года, Николай Комлев фактически поставил ультиматум правительству РФ: не поможете отрасли, наши программисты уедут покорять другие страны. В этом же русле рассуждает и президент InfoWatch Наталья Касперская: банкротство российских компаний из-за постпандемического экономического кризиса может привести к массовому оттоку наиболее квалифицированных IT-специалистов за рубеж, где также наблюдается недостаток разработчиков.

Грядущее укрупнение вузов, их классификация в зависимости от рейтингов, вынужденные условия поиска денег на существование никак не способствуют добровольному увеличению количества бюджетных мест. Очевидно, что даже при незначительном росте бюджетных мест по одному из IT-направлений, в условиях ограничения доступности бесплатного высшего образования и низкого уровня жизни населения, абитуриенты будут стремится занять эти бюджетные места. А как же быть другим отраслям, где дефицит хорошо подготовленных кадров не меньше? Кто нас будет лечить, учить, конструировать дома и одежду, изобретать новые станки, создавать экономические модели, защищать наши права? Неужели цифровой «разум»?