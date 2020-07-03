Москва, , 00:47 — REGNUM На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (25 самолётов-разведчиков и семь БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождался российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 3 июля опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО 10 раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 214 лётных смен на 65 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 700 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 11,6 тыс. практических мероприятий на 130 полигонах. Проведено более 1,7 тыс. занятий по вождению, из них 48% ночью. Десантниками было выполнено более 8,8 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,8 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 3 офицера.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты радиолокационного подразделения Восточного военного округа (ВВО), расположенного на острове Врангеля, провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности с использованием развёрнутого на острове трассового радиолокационного комплекса (ТРК) «Сопка-2».

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