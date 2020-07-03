Санкт-Петербург, , 00:45 — REGNUM Семеро человек, которые планируют принять участие в выборах губернатора Ленинградской области, подали документы в региональную избирательную комиссию, сообщила 2 июля пресс-секретарь избиркома Виктория Полякова.

Последним подавшим документы стал Вадим Гришков. «Леноблизбирком выдал В.Ф. Гришкову разрешение на открытие специального избирательного счета», — говорится в сообщении избиракома на странице «Вконтакте».

Ранее аналогичные разрешения получили действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который подал документы 30 июня, Александр Перминов («Справедливая Россия»), Александр Калинин (партия «Социальной защиты»), Валерий Шинкаренко («Родина»), Александр Габитов («Гражданская платформа»), Андрей Лебедев (ЛДПР).

Этап выдвижения кандидатов на должность главы администрации Ленобласти региона завершился 2 июля. На следующем этапе кандидаты и их представители начнут сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в свою поддержку. Выборы состоятся в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

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