Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Законодательно обязать президента США Дональда Трампа отчитаться об имеющейся у него собственности за рубежом предложил американский сенатор от Демократической партии Том Юдалл. Об этом 2 июля он написал на своей странице в Twitter.

«Мы подали поправку в закон о национальной обороне, которая требует от президента сообщать финансовую информацию об иностранной собственности, которая принадлежит или находится под управлением организации Трампа», — сообщил сенатор.

Своё предложение он объяснил тем, что Конгресс должен знать о внешнеполитических решениях, которые принимаются президентом на основании своих интересов в бизнесе.

Ранее попытка получить доступ к экономической отчётности Дональда Трампа предпринималась через Верховный суд США.

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