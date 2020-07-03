Москва, , 09:57 — REGNUM Проект «Цифровой регион» — детище генерального директора «Почты России» Максима Акимова — заморожен до 2021 года. Такое решение было принято вследствие перераспределении бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией и её экономическими последствиями. В частности, на развитие данного проекта уже не могут быть потрачены средства региональных бюджетов.

Также расходы федерального бюджета были перераспределены в соответствии с увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства на 2020 год таким образом, что финансированию федерального проекта не осталось места и в федеральном бюджете. Оно и понятно — предотвращение ухудшения экономической ситуации, развитие отраслей экономики, профилактика и борьба с последствиями COVID-19 стоят сейчас в приоритете.

АНО «Цифровая экономика» и «Почта России» запросили из бюджета для федерального проекта «Цифровой регион» 137,3 млрд руб., из которых 70,3 млрд руб. должны были пойти из средств федерального бюджета, а 67 млрд руб.— из региональных. Основные финансовые вливания в проект должны были начаться в 2021 году.

Федеральный проект «Цифровой регион» разрабатывается на площадке АНО «Цифровая экономика» и идет в дополнение к «Умным городам» с целью сгладить неравенства цифровизации внутри каждого региона.

Цель создания нового федерального проекта «Цифровой регион» — ускорить внедрение цифровых технологий и решений в российских регионах.

Для этого проводится цифровизация госуправления, ЖКХ, экологии (через системы мониторинга окружающей среды), медицины и системы безопасности (создание единых центров реагирования). В основном речь идёт о различных формах тотального контроля: отслеживание оплаты услуг ЖКХ, экомониторинг, мониторинг состояния хронических больных. Также предполагается разработать систему принятия решений по вопросам развития региона с использованием цифровых технологий. За последний пункт активно выступает директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, который считает, что пандемия коронавируса и роль цифровых технологий в борьбе с ней в очередной раз показали, насколько важны цифровые решения для развития экономики и обеспечения безопасности жизнедеятельности россиян:

«Поэтому, не смотря на перенос федпроекта на апрель 2021 года, по понятным нам причинам, он остается важным для ускоренной цифровой трансформации субъектов РФ и не потеряет своей актуальности».

АНО «Цифровая экономика» взяла паузу до 2021 года для доработки федерального проекта совместно с Минкомсвязи и другими органами власти.

Предложение о создании федерального проекта «Цифровой регион» было озвучено в октябре 2020 года Советом по цифровой экономике при Совете Федерации.

В настоящий момент запланированное в этом году рассмотрение проекта на президентском совете по стратегическому планированию перенесено на апрель 2021 года.

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