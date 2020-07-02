Париж, , 23:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором появлении «новой команды» в правительстве страны, подтвердив прогнозы СМИ о предстоящих изменениях в кабмине страны.

Об этом Макрон сообщил 2 июля в ходе встречи с представителями региональных СМИ.

Он пояснил, что речь идёт о реализации «нового пути», но при этом не уточнил, останется ли на должности нынешний премьер-министр Эдуар Филипп.

«Я должен был сделать выбор, необходимый для реализации нового пути. Это путь к независимости, перестройке, примирению и новым методам реализации поставленных целей. Этим будет заниматься новая команда», — сказал Макрон.

На вопрос о дальнейшей работе премьер-министра Филиппа, Макрон рассказал, что у них «сложились доверительные отношения», «уникальные для Пятой Республики.

Тем не менее, от прямого ответа на вопрос о главе нового правительства президент Франции уклонился.

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