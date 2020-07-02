Екатеринбург, , 23:45 — REGNUM 546 194 человека проголосовали за присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.

Подписи собирали в течение нескольких месяцев, а также на избирательных участках в ходе голосования по Конституции РФ.

«Екатеринбуржцы хотели официально увековечить великий подвиг, который приближали как могли наши деды и отцы, матери и дети, ковавшие Победу в тылу», — сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области звания «Город трудовой доблести» присвоили Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.

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