Минск, , 23:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 2 июля, на торжественном приеме в честь дня независимости Белоруссии.

«Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», — сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия вовсе не хочет, чтобы ею «понукали с Запада». Он вспомнил заявление французского МИД, в котором задержание претендентов на пост президента Белоруссии было названо нарушением международных обязательств, а также содержался призыв Минску обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях.

«Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще «желтые жилеты» с улиц не сошли?» — сказал Лукашенко.