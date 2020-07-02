* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Если информация о «сговоре» спецслужб России с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получит подтверждение, то президент США Дональд Трамп примет серьезные меры, заявил 2 июля журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Это существенные обвинения. Если они подтвердятся, то я гарантирую вам, что президент примет очень серьезные меры. Мы проработали несколько вариантов для президента на тот случай, если это заявление, которое Пентагон называет «неподкрепленным», окажется правдой», — сказал О'Брайен.

При этом советник Белого дома по нацбезопасности заявил, что на данный момент почти невозможно установить истину.

Как сообщало ИА REGNUM, американские СМИ опубликовали материал, в котором, ссылаясь на неназванных «сотрудников разведсообщества», обвинили Россию в сговоре с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оплате талибам убийств американских военных.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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