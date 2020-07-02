Афины , , 22:59 — REGNUM Тысячи граждан Греции приняли участие в массовых демонстрациях против ужесточения правил проведения демонстраций, 2 июля сообщает агентство Reuters.

Против закона, который готовится принимать греческий парламент, на центральной площади Синтагма в Афинах собрались около 3500 членов и сторонников греческой коммунистической партии.

Рассматриваемый законопроект, в частности, налагает ответственность за любой ущерб, причиненный протестующими, на официальных организаторов мероприятия.

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