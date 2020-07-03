Брюссель, , 00:35 — REGNUM Докладчик по Косово в Европарламенте Виола фон Крамон 1 июля заявила, что она надеется на то, что соглашение о взаимном признании между Косово и Сербией будет подписано уже осенью этого года.

Политик выложила на своей странице в социальной сети Twitter видеообращение, в котором сообщила, что именно это является целью конференции двух сторон, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам фон Крамон, встречи специального представителя ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирослава Лайчака с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти и президентом Сербии Александром Вучичем, а также решимость европейского блока положить конец косовскому вопросу приведут к тому, что ситуация сдвинется с мертво точки.

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