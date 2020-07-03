Белград, , 09:17 — REGNUM 1 июля прокуратура Сербии по военным преступлениям возбудила уголовное дело в отношении гражданина республики Косово Незира Мехметая, 3 января задержанного сербскими властями на КПП в Мердаре. Незир Мехметай удерживается сербскими властями в местах предварительного заключения уже полгода. Об этом сообщил брат Мехметая Валён Мехметай.

«Мы знаем об обвинении, но не знаем содержания обвинения. Завтра или послезавтра мы получим полные документы», — заявил Мехметай.

Мехметай обвиняется в совершении военных преступлений в отношении мирного населения в период с июня по июль 1999 года в деревне Рудица.

Ещё один брат Мехметая, Агрон Мехметай, заявил, что он непрестанно обращается к министру юстиции Косово Селиму Селими с требованием о привлечении внимания международного сообщества к делу.

Родственники Мехметая заявляют о том, что для его осуждения привлекаются ложные свидетели, выступающие с заранее сфабрикованными показаниями.

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