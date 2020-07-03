Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Комитет Сената США по вооруженным силам 2 июля опубликовал фискальный отчет за 2021 год, в котором отдельное внимание уделено косовскому вопросу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отчете подчеркивается, что нормализация отношений между Косово и Сербией принесет мир и стабильность на Западные Балканы.

«Комитет уверен, что США должны продолжить оказывать поддержку дипломатических усилий Косово и Сербии по заключению исторического соглашения о нормализации отношений, где взаимное признание будет ключевым элементом. Заключение такого соглашения в интересах обоих государств и увеличит безопасности и стабильность на Западных Балканах», — говорится в отчете.

Напомним, попытка специального представителя президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово организовать встречу лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне была сорвана после того, как президенту Косово Хашиму Тачи было представлено обвинение в совершении военных преступлений и устранении политических противников.