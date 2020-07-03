Приштина, , 03:49 — REGNUM Парламент Косово и правительство Великобритании 2 июля подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере обеспечения прозрачности процесса назначения лиц на руководящие посты в государственных органах и институтах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовскую сторону представляла спикер парламента Вьоса Османи, а Великобританию посол Николас Аббот.

По заключении соглашения спикер Османи заявила, что обе стороны проявляют волю к обеспечению роста транспарентности при отборе кандидатов на руководящие посты в государственных предприятиях и независимых агентствах. По словам политика, посты в таких предприятиях должны распределяться в соответствии с принципом меритократии.

Посол Аббот подчеркнул, что руководители государственных органов не могут набираться «со стороны» и что меморандум закладывает основы для оказания поддержки в процессе формирования справедливой системы назначения на государственные посты.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово намерено углублять сотрудничество с Венгрией