Душанбе, , 22:34 — REGNUM По поправкам к Конституции Российской Федерации на организованных в Таджикистане шести избирательных участках проголосовали 6 тысяч 198 человек.

Из них 916 россиян проголосовали на участке, находящемся в посольстве России в Таджикистане.

Никаких происшествий во время проведения голосования, несмотря на высокую явку граждан, сторонними наблюдателями зарегистрировано не было.

Среди гражданского персонала и военнослужащих 201-й российской военной базы, включая членов их семей, свой голос отдали свыше 4 тысяч человек.

Всего же на консульском учёте в Таджикистане находится 24 тысячи граждан России, из которых почти 3 тысячи человек покинули страну в течении последних 50 дней.

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