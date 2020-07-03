Рим, , 03:50 — REGNUM Итальянская служба по борьбе с наркотиками опубликовала отчет за 2019 год, согласно которому основной маршрут поставки марихуаны в страну пролегает через соседнюю Албанию, с которой Италия граничит по морю.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, албанские преступные группировки контролируют трафик марихуаны, кокаина и героина в Италии, причем с годами их преступные организации становятся все сложнее.

В 2019 году в Италии было изъято рекордное количество кокаина за последние 10 лет. В качестве дилеров выступали албанцы, сотрудничавшие с итальянской мафией. В 2019 году объем изъятого кокаина в 2,27 раза превысил объемы 2018 года и составил 8,3 тонн.

Несколько успешных операций, предпринятых итальянской службой по борьбе с оборотом наркотиков, не смогли переломить ситуацию.

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