Минск, , 22:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями в связи с одобрением на общероссийском голосовании поправок к Конституции России. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба главы республики.

По словам Лукашенко, одобрение предложенных Путиным поправок стало «очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами» его деятельности на посту главы государства.

Белорусский лидер отметил, что «своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды».

«Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период», — говорится в телеграмме.

Лукашенко также выразил убеждение, что Белоруссия и Россия «и в дальнейшем будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов».

Напомним, ранее на неделе Александр Лукашенко на совещании с чиновниками и силовиками в Солигорске заявил, что в России бушует «политическая пандемия» — «обнуление», «новая Конституция», отметив, что на этом фоне Белоруссия — «единственный союзник, который остался у России».

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