Брюссель, , 08:10 — REGNUM В день перехода председательства в Совете ЕС Германии, 1 июля Еврокомиссия наконец представила черновик проекта рамок переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Комментируя публикацию проекта, комиссар ЕС по добрососедству и расширению Оливер Вархели заявил, что это знаменует собой важный шаг на пути продвижения этих двух балканских государств на пути вступления в ЕС. Однако стоит отметить, что каждого такого шага со стороны ЕС Тиране и Скопье приходится дожидаться весьма долго.

Албанское новостное агентство Lapsi приводит основные положения документа.

Проект состоит из трех частей: принципы, регулирующие переговоры о вступлении; содержание переговоров; процедура переговоров. Целью процесса переговоров является адаптация Албанией и Северной Македонией всего законодательства ЕС и предоставление гарантий их способности к его реализации после вступления.

Главы переговоров будут организованы в тематические группы. Предполагается, что в процессе переговоров будет больше проявляться политическая воля ЕС.

Напомним, Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС только в марте 2020 года. Официальный текст рамок переговоров будет представлен на первой межправительственной конференции, посвященной вступлению Албании и ЕС, которая состоится осенью.

Посол ЕС в Албании Луиджи Сореца призвал власти сосредоточиться на реализации 15 целей, поставленных Европейским советом в марте этого года, для того чтобы продемонстрировать свою устремленность на вступление в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС пообещали не оставить успехи реформ на Западных Балканах без награды