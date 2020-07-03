Минск, , 00:15 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко с трудом пытается оправдать свои действия перед выборами исключительно необходимостью «защиты родины» от внешних и внутренних врагов. О том, что означают все более подозрительные поступки и высказывания Лукашенко, рассуждает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме выглядящей никак не обеспеченной со стороны закона атаки на имеющих шансы конкурентов на грядущих президентских выборах, Лукашенко старается как можно плотнее вписать себя в исторический контекст борьбы за белорусскую независимость. В этом смысле даже Сталин, присоединивший в 1939 году Западную Белоруссию к Советской Социалистической Республике Белоруссии.

Только вот даже повествуя об этом событии, Лукашенко ухитрился загадочно противопоставить белорусские интересы и зловещие планы каких-то неназванных злодеев, которые старались республику «разменять и отдать Западу». Нет ли в этом историческом экскурсе от Лукашенко серьезного логического сбоя?

Читайте статью Сергея Артёменко «"Я не идиот, я один в мире!»: что происходит с Александром Лукашенко?».