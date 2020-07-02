Душанбе, , 21:10 — REGNUM Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента России Владимира Путина с завершением голосования по поправкам к Конституции, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе состоявшегося между лидерами двух стран телефонного разговора Рахмон отметил, что внесённые поправки будут служить на благо всех граждан России.

По его словам, высокая явка россиян на избирательных участках служит «ещё одним ярким свидетельством твёрдой поддержки обществом выбранного руководством страны курса на укрепление российской государственности».