Тегеран, , 20:48 — REGNUM Группировка «Гепарды родины» заявила о своей ответственности за пожар на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает 2 июля телеканал BBC.

По утверждению телеканала, по электронной почте в ВВС пришло письмо, в котором заявлено, что группа «Гепарды родины», якобы состоящая из бывших иранских силовиков, решивших бороться против властей, устроила поджог в Натанзе.

В письме поясняется, что пожар был устроен специально на наземном объекте, чтобы власти Ирана не смогли скрыть факт пожара на ядерном объекте.

Отмечено, что ранее о такой группировке никто никогда не слышал.

Напомним, пожар на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе, по мнению некоторых экспертов, произошел на заводе по сборке центрифуг.

В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди позднее сообщил журналистам, что в результате инцидента действительно было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом в Натанзе.

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