Тбилиси, , 20:47 — REGNUM Грузинская оппозиция считает утвержденные парламентом Грузии поправки в Конституцию собственной заслугой и заслугой своих активистов и западных друзей и намерена в дальнейшем тесно сотрудничать с целью вывода Грузии из политического и экономического тупика, в который ее завело нынешнее правительство страны. Об этом говорится в специальном заявлении, которое распространили 2 июля 19 оппозиционных партий.

Список возглавляют «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», которые несмотря на поверхностные разногласия в общем представляют два крыла одной и той же партии, а также многочисленные сателлиты и ответвления ЕНД, такие как «Гирчи», «Новая Грузия», «Победившая Грузия». В этом же списке созданная оперным певцом Паатой Бурчуладзе партия «Государство для народа» и партия банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе «Лело». К ним присоединились Нино Бурджанадзе с ее «Демократическим движением», «Свободные демократы», «Лейбористская партия» и другие.

«Несмотря на то, что Иванишвили сделал все, чтобы помешать этому, процесс демократизации, начатый после «ночи Гаврилова», дал свой результат. Этот результат — гарантия для граждан Грузии, что пришедшее к власти после поражения Иванишвили правительство не останется бесконтрольным. Бидзина Иванишвили еще раз вверг себя в комическое положение, когда переход на пропорциональную избирательную модель объявил победой над оппозицией и результат, достигнутый с помощью международных друзей и твердой воли грузинского народа, назвал собственным желанием», — говорится в заявлении.

Подписавшие его партии настаивают на полном выполнении соглашения от 8 марта, прекращении применения правосудия в политических целях, а вопрос освобождения своего соратника Георгия Руруа называют принципиальным вопросом.

«Вместе с активным гражданским движением, существенную роль в достижении пропорциональных выборов сыграли единство и твердая позиция демократической оппозиции. То, как мы добились пропорциональных выборов, — пример для будущего сотрудничества и консолидации, что обязательно для вывода Грузии из экономического и политического тупика. Несмотря на существенные разногласия между нами мы именно с этой ответственностью собираемся приступить к дальнейшему политическому процессу», — говорится в совместном заявлении.

Напомним, что предусмотренные соглашением от 8 марта поправки в Конституцию парламент Грузии принял без участия фракций «Национального движения» и «Европейской Грузии». Это соглашение было достигнуто в результате переговоров между правящей партией и оппозицией, инициаторами и фасилитаторами которых были послы США, ЕС и стран Евросоюза.