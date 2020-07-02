Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Конгресс США принял законопроект против закона о национальной безопасности в отношении Гонконга, 2 июня сообщает агентство Associated Press.

Сенат проголосовал за санкции против банков, которые будут вести дела с китайскими чиновниками, ответственными за принятие закона, вызвавшего протесты Гонконга и его зарубежных партнеров.

Китайский закон о национальной безопасности предусматривает создание в Гонконге отделения служб безопасности КНР, которые не будут подконтрольны правительству автономии.

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