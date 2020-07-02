Москва, , 20:05 — REGNUM США, Канада, Британия и ряд стран-членов ЕС фактически подстрекают Киев к обострению и активизации вооруженного конфликта в Донбассе, заявил 2 июля постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он подчеркнул, что, несмотря на фиксацию Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине (СММ) новых разрушений и жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов в Донбассе, вышеуказанные страны наращивают усилия по обучению и снабжению украинских вооруженных формирований.

В частности, США заявили о плане передачи Киеву вооружения и военной техники на общую сумму около $600 млн,

«Минобороны Канады уже заявляло о подготовке к прибытию во Львовскую область 90 военных инструкторов из состава четвертой канадской дивизии с военной базы в городе Петавава, штат Онтарио. Следом за ними запланирована отправка еще 50 военнослужащих с теми же целями. На три года продлена британская военно-инструкторская программы «Орбитал», — сообщил Лукашевич на заседании.

«В рассматриваемом проекте бюджета Пентагона на 2021 год Украине предлагается выделить ещё 250 миллионов долларов военных ассигнований, половина из которых, как ожидается, будет направлена на обеспечение поставок оружия. В июне Вашингтон озвучил далеко идущие планы передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около 600 миллионов долларов. Помимо этого, США продолжают строительство военно-морского командного пункта в Очакове Николаевской области», — добавил постпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого стали не менее 15 тыс. человек.

Захватившие в результате госпереворота власть в Киеве украинские нацисты пытаются осуществить карательную военную операцию против народа Донбасса, не смирившегося с нацистским переворотом.

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