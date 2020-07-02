Москва, , 20:01 — REGNUM В Госдуме рассчитывают, что заявление пресс-секретаря госдепартамента США Морган Ортагус относительно поправок к Конституции РФ получит оценку и по линии МИД России, и по линии российских парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

«Считаю, что подобные высказывания должны получить соответствующую оценку и по линии дипведомства, и на парламентском уровне», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что озвученная представителем госдепартамента США обеспокоенность якобы «манипуляциями» на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и потенциальной возможностью для «президента Путина оставаться у власти до 2036 года» является прямым вмешательством во внутренние дела России.

«Все утверждения о каком-то влиянии на исход голосования не то что голословны, это прямая клевета», — заявил парламентарий.

Не госдепартаменту и не его пресс-секретарю решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом РФ, это должен решать российский народ, который подавляющим большинством одобрил изменения Основного закона своей страны, подчеркнул Слуцкий.

Вашингтон тревожат сообщения о том, что власти России оказывали влияние на ход прошедшего накануне голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус.