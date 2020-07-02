Бишкек, , 19:49 — REGNUM В киргизском сегменте социальных сетей звучит много критики в адрес властей Киргизии. Об этом на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанцы выражают в интернете недовольство в связи с нежеланием правительства вновь ввести режим чрезвычайного положения для стабилизации эпидемситуации, значительно ухудшившейся в последние дни из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

«Но мы все понимаем, мы проводим разъяснительные работы с гражданами. Прошу вас, СМИ и активисты, отнестись с пониманием», — сказал он.

Глава правительства призвал недовольных граждан не устраивать акции протеста.

«Я обращаюсь к гражданам: все политические игры и остальное прошу оставить. Объединившись, работать вместе против коронавируса. Нам не нужны никакие митинги и прочее, не нужно собирать граждан на улице», — подчеркнул Боронов.

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