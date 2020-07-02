Москва, , 19:48 — REGNUM Законопроект об обязанности сотрудников ФСБ соблюдать конфиденциальность служебной информации внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Предлагается дополнить статью 7 федерального закона «О федеральной службе безопасности» положением, согласно которому сотрудники органов федеральной службы безопасности, а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение (распространение) которой может создать угрозу собственной безопасности органов безопасности или нанести ущерб их репутации.

При этом подготовленные для открытого опубликования (размещения, распространения) информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение.

Перечень такой информации, а также порядок проведения экспертизы (оценки) указанных материалов на предмет наличия (отсутствия) в них соответствующей информации определит глава ФСБ.

«Опубликование (размещение, распространение) информационных материалов, касающихся деятельности органов федеральной службы безопасности, без соответствующего заключения органа федеральной службы безопасности не допускается», — следует из текста законопроекта.