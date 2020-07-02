Москва, , 18:52 — REGNUM Если власти США введут санкции против РФ, основываясь на мнимых связях российских спецслужб с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это будет паранойей в чистом виде, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призывы американских политиков ввести санкции против РФ из-за её мнимых связей с террористами.

«Чтобы ввести санкции против РФ, надо, чтобы их поддержали Сенат и Трамп, — сказал он. — Но Трамп уже заявил, что эта вся информация — это фейк-ньюс. Если сейчас, после всего этого, зная, что это фейк-ньюс, они тем не менее введут санкции, то это будет уже паранойя в высшем виде. Апофеоз паранойи. Если они введут санкции на основании статьи, которую сами же назвали фейк-ньюс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что в отношении России необходимо «незамедлительно» ввести санкции в связи с якобы сговором российский спецслужб с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.