Москва, 2 июля 2020, 18:52 — REGNUM Если власти США введут санкции против РФ, основываясь на мнимых связях российских спецслужб с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это будет паранойей в чистом виде, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призывы американских политиков ввести санкции против РФ из-за её мнимых связей с террористами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что в отношении России необходимо «незамедлительно» ввести санкции в связи с якобы сговором российский спецслужб с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.