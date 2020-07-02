Москва, , 18:39 — REGNUM История с обвинениями России в связях с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России), скорее всего, была подброшена американским политикам из Афганистана, считает директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Пока идёт предвыборная кампания в США, не только американский истеблишмент ищет поводы, — сказал Егорченков. — Им их ещё подбрасывают. Афганская история, скорее всего, была подброшена из Афганистана, где нынешнее афганское правительство понимает, что с ним будет, если американские войска оттуда уйдут. Сейчас в Кабуле понимают, чем всё это может закончиться. Единственным достижением Афганистана за 18 лет пребывания там американцев стал 30-кратный рост экспорта наркотиков. А больше ничего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что в отношении России необходимо «незамедлительно» ввести санкции в связи с якобы сговором российский спецслужб с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.