Москва, , 18:30 — REGNUM Руководители Демократической партии США одержимы безумным желанием уничтожить президента США Дональда Трампа, считает историк, экс-депутат Госдумы Наталья Нарочницкая. Об этом она заявила 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призывы спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ввести санкции против России, которая якобы поддерживала контакты с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России).

«Когорта людей такого мировоззрения одержима безумным желанием уничтожить Трампа, — сказала Нарочницкая. — Они потеряли почву под ногами. Для них нет никаких красных линий. Они перестали понимать, куда они зашли. Сорваны все понятия о политической этике и дипломатической этике. Выискиваются абсурдные вещи. Эти люди, одержимые ненавистью к Трампу, у них не осталось ничего, кроме протестов и обвинений в том, что он плохо следит за национальными интересами США и не борется с Россией. Демократы потеряли реальную почву. И не видят, что происходит с миром».

Они, как подчеркнула Нарочницая, не видят, что США должны соизмерять свои силы и грамотно играть в сложном мире.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах сенатор-демократ Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина. Отмечается, что Менендес предложил ввести санкции против Путина и российских властей из-за якобы причастности Москвы к нападениям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военных США в Афганистане.