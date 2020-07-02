Москва, , 18:23 — REGNUM Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Обсуждалиь меры предотвращения инцидентов, которые могут возникать в ходе деятельности военных с обеих сторон.

Кроме того, военачальники затронули вопросы борьбы с распространением коронавируса.

«Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-19 и меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности», — указано в сообщении российского военного ведомства.

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