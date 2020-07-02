Москва, , 18:17 — REGNUM Политическая элита США погрузилась в состояние политической паранойи, считает историк Наталья Нарочницкая. Об этом она заявила 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призывы спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ввести санкции против России, аргументируя это мнимой связью России с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России).

«Советскому Союзу приходилось жить в атмосфере санкций практически весь свой период послевоенной истории, — сказала Нарочницкая. — И жили, и строили, и промышленность развивалась. Хотя все знают, что проблемы были, но не от санкций. Вообще меня больше всего волнует опасная стадия той паранойи, в которую погрузилась вся политическая элита США. И это уже опасный виток. Я знакома с Нэнси Пелоси. В последний год своего депутатства в числе узкой делегации мы были в Конгрессе США, выступали и спорили, и беседовали. Тогда ещё были отношения дипломатической этики. Мне жалко эту пожилую даму, которая в состоянии паранойи. Они не понимают, как они роняют образ США в глазах мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал обманом со стороны газет и демократов публикации New York Times о якобы «сговоре» России с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).