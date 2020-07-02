Москва, 2 июля 2020, 18:17 — REGNUM Политическая элита США погрузилась в состояние политической паранойи, считает историк Наталья Нарочницкая. Об этом она заявила 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призывы спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ввести санкции против России, аргументируя это мнимой связью России с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал обманом со стороны газет и демократов публикации New York Times о якобы «сговоре» России с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).