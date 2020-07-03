Ватикан, , 06:40 — REGNUM Папа Римский Франциск не производит впечатления человека, который хочет уйти со своего поста. Поэтому прошедшая в Риме конференция под названием «Кто будет новым папой Римским?» походила не на обсуждение некоего конкретного преемника, а на завуалированную критику папы Франциска. Какие мысли звучали в ходе обсуждения и как их понимать, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Папа Франциск Ministry of Defense of Ukraine

Оценивая реакцию Католической церкви на происходящие в ней и в мире события, участники конференции отметили несколько моментов. Так, было указано, что понтификат Франциска значительно расширил географию назначения кардиналов, и они теперь зачастую не знают друг друга. Иными словами, это содержит намек на то, что те, кто будут выбирать нового папу, могут быть подвержены политтехнологическим манипуляциям. Кроме того, прозвучало предположение, что коллегия кардиналов может устать от харизматичности Франциска и предпочесть видеть его преемником того, кто снизит темпы реформ в Католической церкви. Переводя на доступный язык, людям надо время, чтобы понять, что имеет в виду и чего хочет добиться папа, если это вообще доступно пониманию.

Отмечается также значение споров сторонников и противников папы: для сторонников он преемник не столько святого Петра, сколько Иисуса, а для противников — просто антихрист, что может подпортить репутацию католицизма в частности и христианства вообще.

Обсудили участники дискуссии и отношения папы со СМИ — в том ключе, что нужно их понимать, но не надо им подчинять себя, помнить о том, что Церковь призвана вести мир за собой, а не сама следовать за миром. Несмотря на то, что первым открыл Святой престол для журналистов еще папа Иоанн Павел II, именно нынешний понтифик привнес в общение с прессой новый тон, не всегда однозначный.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Судьба папства будет решаться в США».