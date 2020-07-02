Красногорск, , 17:57 — REGNUM Каждое голосование является экзаменом для власти. Об этом 2 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции РФ.

«Каждое голосование для власти — экзамен, где главный вопрос доверяют или нет. Если есть доверие можно жить дальше. Сейчас власть получила доверие и это обязывает нас работать так, чтобы соответствовать, чтобы каждый житель видел изменения к лучшему. Мы понимаем, что власть должна быть чуткой. Мы к этому стремимся», — сказал Воробьёв.

При этом глава Подмосковья пообещал максимум сил и ресурсов уделять экономике и восстановлению уровня достатка жителей региона.

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