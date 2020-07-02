Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM В Санкт-Петербургской избирательной комиссии отказались сообщить, у скольких членов участковых и территориальных избиркомов был обнаружен коронавирус. В ответ на вопрос об их количестве председатель Горизбиркома Виктор Миненко сказал лишь, что вместе с Роспотребнадзором заранее были «определены лица, которые стояли под вопросом», а затем было проведено 2 тыс. тестов на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM.

Измерение температуры на избирательном участке №2214 во время голосования по поправкам в Конституцию Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вопрос находился в плоскости довольно серьезной. Каждый человек, кто попал в этот список, прошел тестирование. Мы не можем принуждать каждого, но ситуация была на виду. Те меры, которые применялись по борьбе с коронавирусом, они показали, что нам необходимо было подготовить замену членов избиркомов — в большей степени в УИКах. Резерв сформирован из порядка 10 тыс. человек, и мы черпали оттуда», — рассказал Миненко.

Он подчеркнул, что, каковы бы ни были результаты тестирования, кворум и легитимность работы всех комиссий были обеспечены.

Представитель Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский также сослался на медицинскую тайну, отказавшись назвать число зараженных или номера УИКов, где они обнаружились.

«Об этом, безусловно, должен был знать и знал Роспотребнадзор — далее медицинская тайна, это не тот вопрос, который мы можем разглашать», — заявил он.

Ранее Горизбирком подтвердил, что коронавирус нашли у члена территориального избиркома (ТИК) №5 Невского района, однако лишь потому, что история уже попала в СМИ. Горизбирком заявил, что последний раз зараженный присутствовал на заседании ТИК накануне начала голосования по поправкам к Конституции — 24 июня. При этом все члены комиссии соблюдали требования по дистанции и масочному режиму, и остальные чувствуют себя хорошо.

Кроме того, 2 июля руководитель юруправления Горизбиркома Олег Зацепа также подтвердил положительный тест у члена ТИК №28 Приморского района.

«Действительно, у одного из членов комиссии была выявлена коронавирусная инфекция, и он без принятия каких-либо мер со стороны комиссии был изолирован силами полиции. Однако в данном случае ТИК никаких решений на сей счет не принимал», — сообщил Зацепа.

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