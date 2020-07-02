Москва, 2 июля 2020, 17:47 — REGNUM Пока войска США увязли в Афганистане, в Средней Азии царит относительное спокойствие, считает международный обозреватель Издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя американские обвинения в адрес России, которая якобы была связана с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сказал, что заявления западных СМИ о связях российской военной разведки с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) голословны.