Оттава, , 17:45 — REGNUM Полиция Канады арестовала вооруженного мужчину у резиденции премьер-министра страны Джастина Трюдо, 2 июля сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что вооруженный человек смог проникнуть на особо охраняемую территорию в Оттаве ранним утром. Самого Трюдо не было в резиденции.

Резиденция Трюдо находится на территории Ридо-холла, принадлежащего генерал-губернатору Джулии Пайетт, официального представителя королевы Великобритании.

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