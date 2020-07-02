Москва, , 17:41 — REGNUM Аккаунт Ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter подвергся взлому со стороны злоумышленников, в результате чего в нём была размещена недостоверная информация. Об этом сообщается 2 июля на странице департамента.

«Уважаемые читатели и подписчики, информируем вас об устранении последствий взлома нашего аккаунта злоумышленниками, опубликовавшими утром 2 июля на ленте ДСКЦ «фейки», не имеющие к МИД России никакого отношения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время учетная запись департамента функционирует в штатном режиме.