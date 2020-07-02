Москва, , 17:40 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») надеется на расширение перечня городов трудовой доблести. Об этом он написал в соцсетях.

Депутат напомнил, что вместе с коллегами по фракции в свердловском областном Заксобрании в 2016 году вносил проект закона о статусе «Город трудовой Славы». Тогда инициативу зарубили. Но сейчас несправедливость удалось исправить на федеральном уровне. По словам Ионина, это важно для исторической памяти. Нижний Тагил и действительно ковали Победу.

«Правда хотелось бы, чтобы перечень городов, со временем, был бы расширен. Например, металлурги Серова внесли большой вклад в производство танков и других видов оружия для Вооружённых сил», — добавил Ионин.

Как сообщало ИА REGNUM, среди тех, кто получит звание «Город воинской славы», есть Нижний Тагил и Екатеринбург. Также в Уральском ФО его получат Челябинск и Магнитогорск. Об этом 2 июля объявил президент России Владимир Путин.