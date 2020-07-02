Владимир, , 17:39 — REGNUM Бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова признали виновным по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере и в особо крупном размере» и приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 40 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В 2015 году Хвостов за помощь частной строительной фирме получил два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей, а также десять миллионов рублей за «лоббирование интересов строительной фирмы в целях ускорения утверждения проекта планировки территории города Владимира».

При вынесении приговора Ленинский районный суд учел уже назначенное Хвостову наказание. Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Хвостова приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в 28 миллионов рублей за получение взяток от строительной компании.

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