Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Нарушения в ходе голосования в Петербурге не смогли повлиять на волеизъявление избирателей. Об этом заявили 2 июля представители городской избирательной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, при явке в 74% в Северной столице 77% участников голосования выступили за поправки к Конституции.

«Если говорить о количестве и тематике обращений, то можно, наверное, эту кампанию назвать легкой прогулкой по сравнению с прошлогодними выборами», — сказал глава юридического управления аппарата Горизбиркома Олег Зацепа.

С 25 июня по 1 июля, пока длилось голосование, в комиссию поступило 453 обращения, что на порядок меньше, чем в период совмещенных выборов — муниципальных и губернаторских — 8 сентября 2019 года, за которые Петербург ругал даже ЦИК РФ.

Из указанного числа 193 обращения не содержали информации о нарушениях. Из оставшихся в 78 случаях предполагаемые нарушения не подтвердились, в 31 случае они носили «незначительный характер и были немедленно устранены». «И не смогли повлиять на возможность свободного волеизъявления участников голосования», — сказал Зацепа.

На данный момент 15 жалоб остаются в стадии рассмотрения, но разбираться с ними до установления итогов не было необходимости, заявил член Горизбиркома.

По словам Зацепы, вброс бюллетеней в переносной ящик на УИК № 505, о чем свидетельствовало распространившееся в сети видео, не подтвердился: внутри нашли семь бюллетеней, а также некие «документы».

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На УИК № 2246 из переносного ящика для голосования было извлечено бюллетеней больше, чем указано в акте, но после проверки инцидент также был исчерпан — бюллетени признали действительными.

В интернете также распространилось фото, на котором видна пачка бюллетеней с практически идентичными «галочками» в графе «Да». Член избирательной комиссии, который это изображение опубликовал, утверждал, что, наверняка, эти отметки проставлены одним лицом.

https://www.instagram.com/p/CCHHNcLDJLK/

«Мы в данном случае не можем брать на себя функции почерковедов, — считает Зацепа. — С формальной точки зрения все эти бюллетени действительны. Более того, никаких документальных признаков вброса бюллетеней в данной участковой комиссии Адмиралтейского района не зафиксировано. сомневаться в том, что эти бюллетени заполнены каждый отдельным участником голосования не приходится. По крайней мере, достоверных доказательств этому не найдено».

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Глава юридического управления Горизбиркома также заявил, что в разных районах города происходили похожие истории: членам комиссий с правом решающего голоса не давали знакомиться с различными документами или отказывались выдавать им копии документов. Видео этих конфликтов также попали в сеть, например, на одном из них член УИК не смогла добиться от председателя возможности сверить число проголосовавших досрочно с отметками в списках избирателей.

Однако, по мнению Зацепы, чаще всего были неправы именно требовательные члены комиссий, которые брали на себя слишком много.

«Разрабатывая порядок общероссийского голосования, ЦИК исходил из того, что каждый участник процесса должен заниматься своим делом. Наблюдатель должен наблюдать и обеспечивать прозрачность, представитель СМИ — освещать процесс голосования, а член избиркома — работать и своей деятельностью обеспечивать право граждан на участие в голосовании. То есть члены комиссий с решающим голосом не должны быть контролерами друг над другом. Они ни в какой иерархии не находятся», — сказал Зацепа.

«Есть эпизодические нормы, которые уполномочивают на это и членов комиссий. Эти нормы, как правило, соблюдались», — добавил он.

Те же конфликтные ситуации, которые возникали, нельзя назвать «совсем уж критическими», убежден представитель ГИК. «В большинстве этих ситуаций правота была на стороне председателей, заместителей председателей, секретарей. Имелись случаи злоупотребления правом со стороны членов участковых избирательных комиссий», — заявил Зацепа.

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