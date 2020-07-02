Красногорск, , 17:41 — REGNUM Московская область дала самое большое число голосов по поправкам к Конституции РФ среди регионов России. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Глава региона указал, что всего в голосовании приняли участие 3,4 млн жителей области. При этом внесение поправок в Конституцию РФ одобрили 78,96% проголосовавших жителей Подмосковья.

«Мы завершили голосование по поправкам к Конституции. Мы много раз говорили, как эти поправки важны. Но одно дело говорить, а другое голосовать. Результат все видели — вся страна поддержала изменения. За то, что сделали жители Подмосковья мы испытываем по-настоящему гордость. Больше всех в стране голосов за изменение в Конституции — 3,4 млн. Для нас это большая ответственность. Явка нас тоже приличная — 76%. То есть дома никто отсиживаться не стал. Это наш лучший результат за последние годы», — заявил Воробьёв.

Читайте ранее в этом сюжете: «Серьёзных жалоб нет!» – глава Центральной избирательной комиссии РФ

Читайте развитие сюжета: Губернатор Подмосковья: власть стремится быть более чуткой