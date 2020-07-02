Москва, , 17:37 — REGNUM Обвинения, которые спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выдвинула против России, не подтверждаются ничем и никем. Об этом 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»), комментируя призывы ввести санкции против РФ за мнимую связь российских спецслужб РФ с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России).

«Прослеживаются абсолютно чёткие тенденции. Если мы говорим об этом заявлении, то наш МИД уже сделал чёткое заявление, что мы не имеем никакого отношения, сами американские эксперты серьёзные говорят о том же, но самое главное, что даже сам «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) сделал заявление, что этого не происходит. Зачем она (Нэнси Пелоси — прим. ИА REGNUM) это делает?» — удивился парламентарий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пелоси призвала ввести санкции против России и обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он якобы пренебрёг своим долгом.