Москва, 2 июля 2020, 17:37 — REGNUM Обвинения, которые спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выдвинула против России, не подтверждаются ничем и никем. Об этом 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»), комментируя призывы ввести санкции против РФ за мнимую связь российских спецслужб РФ с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пелоси призвала ввести санкции против России и обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он якобы пренебрёг своим долгом.